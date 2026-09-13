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मेरठ: नदियों को गंदगी व प्रदूषण से बचाने के लिए बेगमपुल पर चलाया जागरूकता अभियान

Mohd Mustakim

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:10 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:10 PM IST







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गणेश चतुर्थी पर नदियों को गंदगी व प्रदूषण से बचाने के लिए बेगमपुल पर एन्वायरमेंट क्लब के सदस्यों ने जागरूक किया। सावन कन्नौजिया ने कहा कि गणेश चतुर्थी पर मिट्टी से बने गणेश जी ही घर जाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति न लाएं। ... और पढ़ें

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