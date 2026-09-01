{"_id":"6a96b9c9953e9c7ddc01184b","slug":"video-meerut-atul-pradhan-joins-farmers-mahapanchayat-distributes-bananas-and-cold-drinks-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"किसान महापंचायत में पहुंचे अतुल प्रधान, छोटे हाथी पर चढ़कर किसानों को बांटे केले और कोल्ड ड्रिंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। कमिश्नरी पार्क के पास चल रही भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में सरधना विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छोटे हाथी पर चढ़कर किसानों और राहगीरों को केले और कोल्ड ड्रिंक बांटी। मेरठ कॉलेज के गेट के सामने खड़े होकर अतुल प्रधान ने समर्थकों के साथ केले का वितरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों और राहगीरों ने केले और कोल्ड ड्रिंक ली। विधायक के इस अंदाज की मौके पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा रही।

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