{"_id":"6ab649cbf8fd9c2c7d0c1530","slug":"video-mass-singing-of-vande-mataram-held-at-shri-ram-saraswati-shishu-mandir-in-meerut-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: श्रीराम सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ वंदे मातरम का सामूहिक गान, देशभक्ति के रंग में रंगा परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: श्रीराम सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ वंदे मातरम का सामूहिक गान, देशभक्ति के रंग में रंगा परिसर

Dimple Sirohi

Updated Fri, 25 Sep 2026 03:45 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 03:45 PM IST







Link Copied



मेरठ के दिल्ली रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में श्रीराम सरस्वती शिशु मंदिर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा वंदे मातरम सामूहिक गान का आयोजन किया गया। नन्हे-मुन्ने बच्चों ने एक स्वर और एक लय में वंदे मातरम का गायन किया। बच्चों के उत्साह और मधुर आवाज से पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल से सराबोर नजर आया। ... और पढ़ें

विज्ञापन