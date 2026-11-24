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मेरठ: IPTA की फैमिली मीटिंग में जुटे पेंट कारोबारी, दिल्ली के कलाकारों ने दीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
इंडियन पेंट्स ट्रेड एसोसिएशन (IPTA) के मेरठ चैप्टर की ओर से आईएमए हॉल में फैमिली मीटिंग एवं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेंट व्यापार जगत से जुड़े सदस्यों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन में व्यापारिक एकजुटता, पारिवारिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दिल्ली से आए कलाकारों की शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां रहीं, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।
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