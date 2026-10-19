{"_id":"6ad647d33f75570ec002c001","slug":"video-hastinapur-kumbhakarna-collapses-upon-being-struck-by-an-arrow-shri-ram-slays-him-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर: तीर लगते ही धराशायी हुआ कुंभकरण, श्रीराम ने किया वध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर। कस्बे में आयोजित श्रीरामलीला मंचन में सोमवार को कुंभकरण वध का सजीव मंचन किया गया। युद्ध के दौरान कुंभकरण ने भगवान श्रीराम की सेना में जमकर उत्पात मचाया। उसने अनेक वानरों को मार गिराया, लेकिन अंत में भगवान श्रीराम ने अपने बाणों से उस पर प्रहार किया। तीर लगते ही विशालकाय कुंभकरण जमीन पर धराशायी हो गया। कुंभकरण के वध का दृश्य देखकर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए।

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