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मेरठ: डॉ. विद्या सागर एकेडमी में सामूहिक राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता, बच्चों को किया पुरस्कृत

Dimple Sirohi

Updated Sat, 03 Oct 2026 04:34 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 04:34 PM IST







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मेरठ के रजबन बाजार स्थित डॉ. विद्या सागर एकेडमी में भारत विकास परिषद मेरठ महानगर शाखा की ओर से सामूहिक राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में स्कूल के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के बाद प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

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