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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Grand Rath Yatra started from Digambar Jain Panchayati Temple on Anant Chaturdashi

Meerut: अनंत चतुर्दशी पर दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से निकली भव्य रथ यात्रा

Fri, 25 Sep 2026 10:40 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:40 PM IST
Grand Rath Yatra started from Digambar Jain Panchayati Temple on Anant Chaturdashi
मेरठ। दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, तीरगरान से अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हाथी, घोड़े के कृत्रिम रथों की आकर्षक झलक देखने को मिली। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते-गाते यात्रा में शामिल हुए। पूरे मार्ग में धार्मिक उल्लास और जयकारों से वातावरण धर्ममय हो उठा।
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