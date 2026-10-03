Meerut: बोर्ड बैठक में हंगामे के बाद सफाई कर्मचारी संघ ने डीएम से की शिकायत, कर्मचारियों को धमकाने और फर्जी मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप

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मेरठ। सरधना नगर पालिका की 29 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक में हंगामे के बाद उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी को शिकायत भेजकर एक व्यक्ति पर बिना अनुमति सभागार में प्रवेश करने, कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने और बोर्ड बैठक की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। संघ ने संबंधित व्यक्ति और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष विक्की पार्चा की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार, 29 सितंबर को दोपहर तीन बजे पालिका के अब्दुल कलाम सभागार में बोर्ड बैठक चल रही थी। बैठक में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पालिका कर्मचारियों और पटल प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। आरोप है कि मोहल्ला आदर्शनगर निवासी दीपक निराला बिना अनुमति सभागार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। कर्मचारियों द्वारा रोकने पर उन्होंने गाली-गलौज और हंगामा किया। पत्र में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, कर्मचारियों ने उन्हें सभागार से बाहर कर दिया। कुछ देर बाद वह कागजों का बंडल लेकर दोबारा सभागार में पहुंच गए और हंगामा करते हुए बैठक की व्यवस्था बाधित करने लगे। इसके बाद कर्मचारियों ने उन्हें बाहर किया। संघ का आरोप है कि घटना के बाद संबंधित व्यक्ति और उनके सहयोगियों द्वारा सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने तथा फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है।

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