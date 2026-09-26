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रिमझिम बारिश से मेरठ में मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत; दिल्ली रोड पर आवाजाही प्रभावित

Dimple Sirohi

Updated Sat, 26 Sep 2026 04:29 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 04:29 PM IST

मेरठ में शनिवार सुबह रिमझिम बारिश के साथ हुई। आसमान में काले बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बीच दिल्ली रोड से गुजरने वाले लोगों को आवाजाही में थोड़ी परेशानी हुई, वहीं बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। ... और पढ़ें

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