मेरठ: सिपाही पर 15 वर्षीय किशोरी ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप, दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच

मेरठ में कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी और आगरा में तैनात सिपाही पर लोहियानगर क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। किशोरी ने एसएसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सिपाही ने किशोरी और उसके परिजनों पर हनीट्रैप में फंसाने की साजिश और रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों की जांच कर रही है।

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सोशल मीडिया से हुई थी मुलाकात

लोहियानगर थाना क्षेत्र की किशोरी शुक्रवार को परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। शिकायत पत्र में किशोरी ने बताया कि मार्च में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मुलाकात कंकरखेड़ा निवासी एक युवक से हुई थी। युवक उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और वर्तमान में आगरा में तैनात है। दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई और किशोरी के अनुसार, धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंध बन गए। किशोरी का आरोप है कि सिपाही ने उससे शादी करने का वादा किया था।