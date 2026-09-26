मेरठ: लालकुर्ती बाजार में दो युवतियों से छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना; दोनों आरोपी गिरफ्तार

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विरोध करने पर अभद्रता का आरोप

युवतियों ने कमेंट का विरोध किया तो आरोप है कि दोनों युवक अभद्रता पर उतर आए। उनके साथ गाली-गलौज और छेड़छाड़ की गई। घटना के बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई और दुकानदारों की भीड़ एकत्र हो गई। युवतियों के अनुसार, दुकानदारों ने दोनों आरोपियों को मौके से भगा दिया। युवतियों ने उनका पीछा कर पकड़ने का प्रयास भी किया।



सीसीटीवी में कैद हुई घटना

पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दोनों आरोपियों के युवतियों के साथ अभद्रता करने की बात सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया।