{"_id":"6ac635c523e41a550a0838cf","slug":"video-dr-yashika-jain-guides-women-on-emotions-and-inner-strength-at-rishabh-academy-in-meerut-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: ऋषभ एकेडमी में ‘इमोशन रिलेशन’ कार्यक्रम, डॉ. यशिका जैन ने महिलाओं को भावनाओं और अपनी शक्ति की दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Meerut: ऋषभ एकेडमी में ‘इमोशन रिलेशन’ कार्यक्रम, डॉ. यशिका जैन ने महिलाओं को भावनाओं और अपनी शक्ति की दी जानकारी

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 05:36 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 05:36 PM IST







Link Copied



मेरठ के ऋषभ एकेडमी में ‘इमोशन रिलेशन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर से आईं डॉ. यशिका जैन ने लोगों के इमोशन और लिबरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने और भावनाओं को समझने के बारे में जागरूक किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन