{"_id":"6afedd6c0716e64b90060a68","slug":"video-congress-leaders-pay-tribute-to-indira-gandhi-on-her-birth-anniversary-in-meerut-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने किया माल्यार्पण, लगाए अमर रहें के नारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने किया माल्यार्पण, लगाए अमर रहें के नारे

Dimple Sirohi

Updated Thu, 19 Nov 2026 04:58 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 04:58 PM IST







Link Copied



मेरठ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी अमर रहें के नारे लगाए और उनकी जयंती मनाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन