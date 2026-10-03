मेरठ: राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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मेरठ के गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में चल रही सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में शनिवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। जीत के लिए खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों में उत्साह का माहौल रहा।

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