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आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की मांग, कमिश्नरी पर भारतीय किसान यूनियन पुरन सिंह और राजपूत सभा का प्रदर्शन

Dimple Sirohi

Updated Sat, 26 Sep 2026 04:29 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 04:29 PM IST







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मेरठ में भारतीय किसान यूनियन पुरन सिंह और क्षत्रिय समाज राजपूत सभा के लोगों ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देने की मांग को लेकर कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसे एसीएम ने कमिश्नरी पार्क में ही लिया। ... और पढ़ें

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