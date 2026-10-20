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Meerut: सूरजकुंड रामलीला में भाजपा नेता विनीत शारदा अग्रवाल ने छोड़ा सियासी तीर, कांग्रेस सपा और सीजेपी को बताया आज के राक्षस

Pratyush Sharma

Updated Tue, 20 Oct 2026 10:34 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 10:34 PM IST







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मेरठ। सूरजकुंड पार्क में रामलीला के दौरान पहुंचे भाजपा नेता विनीत शारदा अग्रवाल ने सियासी तीर छोड़ते हुए विपक्ष को आज के समय का राक्षस बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। जिस तरह श्रीराम ने रावण और राक्षसों का वध किया, उसी तरह यह विपक्ष भी आज के समय के राक्षस हैं, जिनको खत्म करना ज़रूरी है। ... और पढ़ें

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