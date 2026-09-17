Meerut: बिमला हत्याकांड: रवि गौतम बोले- जनप्रतिनिधि के परिवार में घटना होती तो खुलासा हो जाता

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मेरठ। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम बिमला देवी की हत्या के बाद गांव पहुंचे कहां की दलित किसान मजदूर पर अत्याचार हो रहा है। इसी कारण मेरठके एसएसपी बदले गए। अगर यह घटना किसी सांसद विधायक के परिवार में होती तो अब तक पुलिस घटना का खुलासा कर देती। परंतु पांच दिन बाद भी घटना का खुलासा नहीं हुआ।

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