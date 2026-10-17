{"_id":"6ad3b46a35ba0e0d640f7648","slug":"video-bike-collides-with-car-in-ganganagar-girl-injured-complaint-lodged-in-police-station-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: गंगानगर में कार से टकराई बाइक, युवती घायल, थाने में दी तहरीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। गंगानगर डिवाइडर रोड आईआईएमटी चौराहे पर कार और बाइक की टक्कर में युवती घायल हो गई। घटना के बाद चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची। गंगाधाम की ओर से आ रही स्विफ्ट कार चौराहे पर मवाना रोड की ओर मुड़ रही थी। तभी आईएआईएमटी की ओर से आए बुलेट बाइक सवार भाई बहन कार से टकरा गए। इससे युवती घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और भीड़ को हटाया। एसआई अमित वर्मा ने दोनों पक्षों पूछताछ की। मौके पर युवती के परिजन पहुंच गए। पुलिस कार को थाने ले आई। दोनों पक्षों ने गंगानगर थाने में तहरीर दी है।

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