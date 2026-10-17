वेस्ट यूपी से खास खबरें: सौरभ और अमित हत्याकांड में मृत्युदंड के बाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी, 10.10 लाख की लूट

मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में 12 नंबर का संयोग, सजा के बाद दोनों को आवंटित किए गए कैदी नंबरअमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने दोषी रविता और अमरदीप को मृत्युदंड दिया है। वहीं इस मामले में 12 नंबर का अजब संयोग देखने को मिला। अमित कश्यप की हत्या 12 अप्रैल 2025 की रात की गई थी। मामले में अभियोजन और वादी पक्ष की ओर से अदालत में 12 गवाह पेश किए गए। सजा सुनाने वाली अदालत एडीजे-12 थी और दी गई जानकारी के अनुसार, सजा सुनाने में 12 मिनट लगे।वहीं सजा के बाद दोनों को कैदी नंबर आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं दोंने ने अपने काम भी चुन लिए हैं।रविता को कैदी नंबर 399 और अमरदीप को कैदी नंबर 400 आवंटित किया गया है।रविता ने जहां बैग बनाने के काम को चुना है वहीं अमरदीप ने रंगाई पुताई के काम को चुना है। जेल प्रशासन के अनुसार दोनों अन्य बंदियों से कम बातचीत कर रहे हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अपराध, अदालतों के फैसलों और धार्मिक आयोजनों से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आईं। मेरठ में अमित कश्यप हत्याकांड में 12 नंबर का संयोग चर्चा में है, वहीं सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा के बाद दोषियों की अपील और जेल में उनके काम से जुड़ी जानकारी सामने आई है। सहारनपुर में जनसेवा केंद्र संचालक से 10.10 लाख रुपये की लूट हुई, जबकि शामली में अंकित बालियान हत्याकांड के साजिश के आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।

मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान-साहिल हाईकोर्ट में मृत्युदंड की सजा को देंगे चुनौती, अपील की तैयारी सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला 30 दिन के भीतर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। सजा सुनाने वाले जज अरविंद कुमार मिश्र ने आदेश में अपील के लिए 30 दिन की अवधि का उल्लेख किया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने इस संबंध में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जानकारी दी है। सौरभ के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत के आदेश की कॉपी ले ली है। मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि हाईकोर्ट की डबल बेंच करेगी। सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि परिवार आगे भी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेगा। जेल में मुस्कान ने सिलाई और साहिल ने खेती-किसानी का काम चुना है। वहीं, मृत्युदंड की सजा पाने वाली रविता ने बैग बनाने और अमरदीप ने रंगाई-पुताई का काम चुना है। मेरठ: मुस्कान और रविता ने मांगे निजी वकील मृत्युदंड की सजा के बाद मुस्कान और रविता ने हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए निजी वकील उपलब्ध कराने की मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों ने इसके लिए आवेदन किया है और उन्हें जल्द निजी वकील मुहैया कराया जाएगा।

शामली: छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या, दोषी को उम्रकैद

कैराना की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार भारतेंदु की अदालत ने विक्की की हत्या के मामले में दोषी अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 23 अक्टूबर 2019 का है। विजय सिंह पथिक महाविद्यालय परिसर में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एमए के छात्र अनुज ने उसके चचेरे भाई विक्की पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में विक्की की मौत हो गई थी। छात्रा के पिता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने बृहस्पतिवार को अनुज को दोषी करार दिया था और शनिवार को सजा सुनाई।



सहारनपुर: जनसेवा केंद्र संचालक से 10.10 लाख की लूट, पथराव कर कार का शीशा तोड़ा, कनपटी पर तमंचा सटाकर बैग् छीनकर भागे बदमाश

बेहट कोतवाली क्षेत्र में गंदेवड़-रायपुर रोड पर शराब ठेके के पास चार नकाबपोश बदमाशों ने जनसेवा केंद्र संचालक दीपक कुमार सैनी से 10.10 लाख रुपये लूट लिए। दीपक मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी हैं और रायपुर में जनसेवा केंद्र चलाते हैं। उन्होंने वहां एक कंपनी का एटीएम भी लगवा रखा है।



दीपक बेहट स्थित एसबीआई शाखा से नकदी निकालकर लौट रहे थे। बदमाशों ने बाइक कार के आगे लगाकर रास्ता रोका और झाड़ियों से पथराव कर कार का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद कनपटी पर तमंचा सटाकर कैश से भरा बैग छीन लिया। बदमाश आलमपुर अमादपुर गांव के संपर्क मार्ग से फरार हो गए। पीड़ित ने डायल-112 पर कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। एसपी देहात मयंक पाठक ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी ली।

