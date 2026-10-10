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मेरठ: ग्रैंड ऑरा में नशा मुक्त भारत पर विचार गोष्ठी, बिग बॉस फेम विजित विक्रम सिंह ने बच्चों को बताया भविष्य संवारने का मंत्र, अभिभावकों से भी किया संवाद

Dimple Sirohi

Updated Sat, 10 Oct 2026 11:58 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 11:58 AM IST







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मेरठ के वेस्ट एंड रोड स्थित ग्रैंड ऑरा में कैंट विधायक अमित अग्रवाल की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के तहत नशा मुक्त भारत विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। बिग बॉस फेम विजित विक्रम सिंह ने स्कूली बच्चों और अभिभावकों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों को भविष्य संवारने के लिए सही दिशा चुनने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व के बारे में बताया। ... और पढ़ें

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