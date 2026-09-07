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Meerut: बेगमपुल रैपिड रेल स्टेशन के बाहर सड़क पर बड़े-बड़े गढ्ढे दे रहे हादसों को दावत

Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST
Big potholes on the road outside Begumpul Rapid Rail Station are inviting accidents.
मेरठ। जीरो माइल से बेगमपुल मेट्रो स्टेशन और बेगम पुल चौराहे तक सड़क पर बड़े-बड़े और जानलेवा गड्ढे हैं। मेट्रो में भले ही भीड़ बढ़ी लेकिन सड़क बदहाल है। इन गढ्ढों की वजह से रोज़ाना हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। बावजूद इसके पीडब्लयूडी और एनसीआरटीसी विभाग आँखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन कब जागेगा?
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