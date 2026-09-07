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Meerut: बेगमपुल रैपिड रेल स्टेशन के बाहर सड़क पर बड़े-बड़े गढ्ढे दे रहे हादसों को दावत

मेरठ ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST







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मेरठ। जीरो माइल से बेगमपुल मेट्रो स्टेशन और बेगम पुल चौराहे तक सड़क पर बड़े-बड़े और जानलेवा गड्ढे हैं। मेट्रो में भले ही भीड़ बढ़ी लेकिन सड़क बदहाल है। इन गढ्ढों की वजह से रोज़ाना हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। बावजूद इसके पीडब्लयूडी और एनसीआरटीसी विभाग आँखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन कब जागेगा? ... और पढ़ें

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