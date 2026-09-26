संस्कृत सप्ताह के तहत भारत विकास परिषद संस्कार शाखा ने कराए चार कार्यक्रम, यज्ञ-गौसेवा और पोस्टर प्रतियोगिता हुई

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मेरठ के ग्राम कैंथवाड़ी में भारत विकास परिषद संस्कार शाखा की ओर से संस्कृत सप्ताह के तहत यज्ञ, गौसेवा, पोस्टर प्रतियोगिता और सामग्री वितरण सहित चार कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेजर आसाराम स्मारक कन्या हाई स्कूल में 40 छात्राओं ने बाल संस्कार और बाल विकास विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान विद्यालय को स्टेशनरी व अन्य सामग्री भेंट की गई और छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में तुलसी के पौधों का वितरण भी किया गया।

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