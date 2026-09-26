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मेरठ: मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 400 मीटर दौड़ का ट्रायल, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Dimple Sirohi

Updated Sat, 26 Sep 2026 04:30 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 04:30 PM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 400 मीटर दौड़ का ट्रायल आयोजित किया गया। ट्रायल में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा व दमखम का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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