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मेरठ: ऑलमाइटी लेडीज क्लब की मासिक सभा में सदस्यों ने दीं रंगारंग प्रस्तुतियां
मेरठ के आईएमए हॉल में ऑलमाइटी लेडीज क्लब की मासिक सभा धूमधाम से आयोजित की गई। कार्यक्रम में क्लब की सदस्यों ने एक-एक कर नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। नवंबर माह में जन्मदिन मनाने वाले सदस्यों ने केक काटा। इस दौरान सभी सदस्यों ने एक-दूसरे को जन्मदिन की बधाई दी और कार्यक्रम का आनंद लिया। सभा में क्लब अध्यक्ष अलका गुप्ता सहित कई सदस्य मौजूद रहीं।
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