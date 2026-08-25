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Meerut: ऑलमाइटी लेडीज़ क्लब ने की मासिक सभा, सदस्याओं ने की खूब मस्ती
मेरठ। ऑलमाइटी लेडीज क्लब की मासिक मनोरंजन सभा मंगलवार को वार्षिक उत्सव के रूप में संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गायन से हुई। संरक्षिका मोनिका भटनागर और संगीता मक्कड, निदेशक अलका गुप्ता ने क्लब के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथियों में बौना वाधवा, डॉ. मेधा जैन और डाॅ. प्रियंका रहीं। सभी सदस्य रंग-बिरंगे परिधान में सजकर आईं। अध्यक्ष अंजू जैन ने क्लब की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोषाध्यक्ष अरुणा अग्रवाल ने सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी। संगीता मक्कड, अंजू जैन, मधु तापड़िया और अरुणा अग्रवाल सहित कई सदस्यों ने सभा में नृत्य प्रस्तुत किया। सचिव मधु तापड़िया ने सभी बोर्ड सदस्यों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गुनजन, सोनिका, वंदना, अंजलि, आशा और तारा सहित अन्य कई सदस्य मौजूद रहे।
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