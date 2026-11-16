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Meerut: कैडेट्स के बीच पहुंचे एडीजी एनसीसी यूपी मेजर जनरल गौरव गौतम, एआई पर हुई विस्तृत चर्चा

Pratyush Sharma

Updated Mon, 16 Nov 2026 09:59 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 09:59 PM IST







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मेरठ। एडीजी एनसीसी उत्तर प्रदेश मेजर जनरल गौरव गौतम ने सोमवार को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय में 300 से अधिक कैडेट्स और अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी के नाम पर क्रेडिट से किसी भी तरह का शुल्क वसूलना भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कैडेट्स के सवालों के जवाब दिए। कैडेट्स ने एनसीसी, एआई आदि विषयों के ऊपर उनसे सवाल पूछे। ... और पढ़ें

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