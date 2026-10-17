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Meerut: दुर्गा बाड़ी में हुआ मां दुर्गा का भव्य पूजन, ढाक की थाप और धूप के धुएं से भक्तों ने देवी मां को रिझाया

Pratyush Sharma

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:15 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:15 PM IST







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मेरठ। सदर के दुर्गा बाड़ी में बंगाली दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य पूजन का आयोजन किया गया। माता की आराधना के दौरान श्रद्धालुओं ने पारंपरिक धुनुची नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। ढाक की थाप और धूप के धुएं के बीच भक्तों ने मां दुर्गा से सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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