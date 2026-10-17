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A grand worship of Goddess Durga took place at Durga Bari; devotees propitiated the Mother Goddess amidst the rhythmic beats of the *dhak* (traditional drum) and the fragrant smoke of *dhup* (incense).
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Meerut: दुर्गा बाड़ी में हुआ मां दुर्गा का भव्य पूजन, ढाक की थाप और धूप के धुएं से भक्तों ने देवी मां को रिझाया
मेरठ। सदर के दुर्गा बाड़ी में बंगाली दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य पूजन का आयोजन किया गया। माता की आराधना के दौरान श्रद्धालुओं ने पारंपरिक धुनुची नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। ढाक की थाप और धूप के धुएं के बीच भक्तों ने मां दुर्गा से सुख-समृद्धि की कामना की।
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