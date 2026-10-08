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मऊ : कार्य बहिष्कार कर सीएमओ कार्यालय पहुंचे संविदा स्वास्थ्य कर्मी, मांगों को लेकर दिया धरना

किशन चौबे

Updated Thu, 08 Oct 2026 06:10 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 06:10 PM IST







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मऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर तीन दिवसीय आंदोलन शुरू किया। कार्य बहिष्कार कर कर्मियों ने सीएमओ कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया और 10 अक्तूबर तक मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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