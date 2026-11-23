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शनिवार की रात बूंदाबांदी होने के बाद रविवार को मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। तापमान पर नजर डाला जाए तो रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता 72 प्रतिशत रही। आठ किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। कोहरे के साथ हवा चलने से सुबह के समय ठंडक का एहसास भी बढ़ गया, इसके चलते लोग घरों से बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा था। मौसम में बदलाव से लोग सर्दी, खांसी, बुखार, सांस सहित विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे है।इस संबंध में जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. धनंजय कुमार का कहना है कि मौसम में बदलाव के दौरान संक्रमण और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। उबला हुआ पानी पीने, पौष्टिक भोजन लेने और साफ-सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी। साथ ही फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाने और विटामिन डी युक्त आहार लेना चाहिए।