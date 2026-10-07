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मऊ में एके शर्मा बोले- सेवा ज्योति यात्रा से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा जनकल्याण का प्रकाश
भारतीय जनता पार्टी द्वारा ''सेवा पखवाड़ा'' के अंतर्गत बुधवार को नगर के गाजीपुर तिराहा पर ''सेवा ज्योति यात्रा'' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सेवा, सहयोग और जनकल्याण का संदेश पहुंचाने का एक पवित्र संकल्प है। कार्यक्रम में कार्यकताओं ने वचुर्वल तरीके से लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का संबोधन सुना।
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