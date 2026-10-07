सेवा ज्योति यात्रा के दौरान गाजीपुर तिराहे पर लगा भीषण जाम, VIDEO

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा 'सेवा पखवाड़ा' के तहत बुधवार को नगर के गाजीपुर तिराहे पर 'सेवा ज्योति यात्रा' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर गाजीपुर तिराहे की एक लेन को पूरी तरह से रिजर्व कर दिया गया। केवल एक लेन से आवागमन होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई और पूरा नगर दिनभर भीषण जाम के झाम में फंसा रहा।

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