मऊ में बदले पुलिस कप्तान: सर्वेश कुमार मिश्रा संभालेंगे एसपी की कमान, कमलेश बहादुर का लखनऊ तबादला

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कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले, जौनपुर-बस्ती-बलिया और गाजीपुर में भी बदलाव

सर्वेश कुमार मिश्रा इससे पहले 04वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज में सेनानायक के पद पर तैनात थे। अब उन्हें मऊ की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कमलेश बहादुर को डीजीपी मुख्यालय, लखनऊ में पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत की जिम्मेदारी दी गई है। विज्ञापन



तबादला सूची में यशवीर सिंह को बस्ती से हटाकर जौनपुर का नया एसपी बनाया गया है। जौनपुर के एसपी कुंवर अनुपम सिंह को एसपी, पीएसी मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह बलिया के एसपी ओमवीर सिंह को बस्ती का एसपी बनाया गया है, जबकि गाजीपुर के एसपी ईरज राजा अब बलिया के नए पुलिस कप्तान होंगे। विज्ञापन विज्ञापन



विनय कुमार सिंह को जालौन से गाजीपुर का एसपी बनाया गया है। वहीं सूरज कुमार राय को बागपत से हटाकर मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाया गया है। पूर्णेंदु सिंह को स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी के पद से हटाकर बागपत का एसपी बनाया गया है। सर्वेश कुमार मिश्रा इससे पहले 04वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज में सेनानायक के पद पर तैनात थे। अब उन्हें मऊ की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कमलेश बहादुर को डीजीपी मुख्यालय, लखनऊ में पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत की जिम्मेदारी दी गई है।तबादला सूची में यशवीर सिंह को बस्ती से हटाकर जौनपुर का नया एसपी बनाया गया है। जौनपुर के एसपी कुंवर अनुपम सिंह को एसपी, पीएसी मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह बलिया के एसपी ओमवीर सिंह को बस्ती का एसपी बनाया गया है, जबकि गाजीपुर के एसपी ईरज राजा अब बलिया के नए पुलिस कप्तान होंगे।विनय कुमार सिंह को जालौन से गाजीपुर का एसपी बनाया गया है। वहीं सूरज कुमार राय को बागपत से हटाकर मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाया गया है। पूर्णेंदु सिंह को स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी के पद से हटाकर बागपत का एसपी बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन ने बुधवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में मऊ समेत कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। शासन की ओर से जारी तबादला सूची के अनुसार, 04वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज के सेनानायक सर्वेश कुमार मिश्रा को मऊ का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं, मऊ के निवर्तमान एसपी कमलेश बहादुर को पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत के पद पर लखनऊ स्थित डीजीपी मुख्यालय भेजा गया है।