{"_id":"6ad8a8eae36f780c770157fe","slug":"video-immersion-58-idols-amidst-sindoor-khela-dhunuchi-dance-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य के बीच 58 प्रतिमाओं का विसर्जन, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य के बीच बुधवार की सुबह तमसा तट पर 58 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मंगलवार को विजयादशमी पर मां दुर्गा की विदाई से पहले गोला बाजार स्थित पंडाल में सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई और पारंपरिक धुनुची नृत्य कर मां की आराधना की।

... और पढ़ें