मऊ में हॉकी प्रतियोगिता का आगाज,उद्घाटन मैच में वाराणसी ने झांसी को 2-0 से हराया

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मऊ नगर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का रविवार को शुभारंभ हुआ। 4 से 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आनंद वर्धन और विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने किया। उद्घाटन मैच में वाराणसी मंडल ने झांसी मंडल को 2-0 से हराया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों, स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल की 340 खिलाड़ी कर रही प्रतिभाग।

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