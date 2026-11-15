महादेव घाट पर बनी फूलों की 508 वेदियां, VIDEO

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लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर जनपद के विभिन्न घाटों को सजाया गया। शहर के प्रमुख महादेव घाट पर पूजा समिति की ओर से विशेष व्यवस्था देखने को मिली, जहां टोकन सिस्टम के माध्यम से 508 लोगों को वेदी का आवंटन किया गया।समिति के सराहनीय प्रयासों से सभी 508 आवंटित स्थानों पर गेंदा और गुलाब के फूलों से आकर्षक वेदियां तैयार कर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई गईं। फूलों से सजी इन भव्य वेदियों पर व्रती महिलाओं ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजन-अर्चन करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देंगी।
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