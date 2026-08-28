VIDEO: बलदेव में रक्षाबंधन पर दो किमी लंबा जाम, नरहौली तक थमे पहिए; घंटों फंसीं बहनें

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मथुरा के बलदेव में रक्षाबंधन पर्व पर अवैरनी चौराहा से नरहौली चौराहा पर एक बार फिर भीषण जाम की चपेट में आ गया। अवैरनी चौराहे से नरहौली चौराहे तक करीब दो किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम के कारण राहगीरों व वाहन चालकों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी व उमस के बीच जाम में फंसी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की हालत खराब हो गई। बहनों को मायके व भाइयों के घर पहुंचने के लिए जाम में काफी देर तक फंसे रहना पड़ा।

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