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बुजुर्ग महिला के लिए पैदल चलकर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचना संभव नहीं था। इसके बावजूद वह ठाकुरजी के दर्शन करना चाहती थीं। मां की इच्छा को पूरा करने के लिए बेटे ने उन्हें तसले में बैठाया और सिर पर उठाकर मंदिर पहुंचा। मंदिर परिसर के आसपास मौजूद लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो कुछ देर के लिए उनकी निगाहें भी उसी ओर टिक गईं। विज्ञापन विज्ञापन



बुजुर्ग महिला के लिए पैदल चलकर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचना संभव नहीं था। इसके बावजूद वह ठाकुरजी के दर्शन करना चाहती थीं। मां की इच्छा को पूरा करने के लिए बेटे ने उन्हें तसले में बैठाया और सिर पर उठाकर मंदिर पहुंचा। मंदिर परिसर के आसपास मौजूद लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो कुछ देर के लिए उनकी निगाहें भी उसी ओर टिक गईं।

वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन की मां की इच्छा पूरी करने के लिए एक बेटे ने रविवार को ऐसा कदम उठाया कि मंदिर पहुंचे श्रद्धालु भी देखते रह गए। चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्ग मां को बेटे ने लोहे के तसले में बैठाया और उसे सिर पर रखकर मंदिर तक पहुंचा। कई श्रद्धालुओं ने इस पल को मोबाइल में कैद कर लिया।