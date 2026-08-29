VIDEO: कोसीकलां में ट्रांसफार्मर फुंकने से बिजली गुल, सड़क पर चारपाई रखकर किया हंगामा

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मथुरा के कोसीकलां में घंटाघर पर लगे ट्रांसफार्मर के फूंकने पर महिलाओं ने सड़क पर चारपाई रखकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया। शाम को ट्रांसफार्मर को बदले जाने के बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। महिलाओं का आरोप है कि दो दिन पूर्व ट्रांसफाॅर्मर फुंक गया था, उमस भरी गर्मी के मौसम में महिला बच्चे परेशान हो रहे थे। ट्रांसफार्मर के फूंकने से पंजाबी बाजार, कच्ची मंडी, सब्जी मंडी, स्टेट बैंक गली आदि की आपूर्ति ठप हो गई। इससे लोग पानी के लिए तरस गए। महिलाओं ने किनारे रखी चारपाई को सड़क पर रख कर रास्ता जाम कर दिया। ट्रांसफाॅर्मर बदले जाने की मांग को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हंगामे की सूचना मिलने के बाद चौकी प्रभारी दुष्यंत कौशिक वहां पहुंच गए और ऊर्जा निगम के अधिकारियों से वार्ता कर जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जाम खोल दिया और स्थिति शांत हुई। जेई रोहित वर्मा ने बताया कि शनिवार की शाम को ट्रांसफार्मर बदलवाकर कर आपूर्ति सुचारू करा दी गई।

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