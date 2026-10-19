VIDEO: पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचे दो चोर, दोनों के पैर में लगी गोली

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मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय गैंग के दो सदस्यों को पुलिस ने सोमवार तड़के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के दाहिने पैर में गोली लगी। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस, चार खोखा कारतूस, चोरी की दो बैटरी, एक गैस सिलेंडर और चोरी किए गए 99,500 रुपये बरामद किए हैं। वारदात में प्रयुक्त औरा कार को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।

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