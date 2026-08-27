VIDEO: सराफा बाजार में तीन दिन से लावारिस खड़े ई-रिक्शे से खलबली

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मथुरा के कोसीकलां में सराफा बाजार में पिछले तीन दिन से एक ई-रिक्शा लावारिस हालत में खड़ा होने से व्यापारियों में खलबली मच गई। बाजार खुलने के बाद ई-रिक्शे के आसपास व्यापारी एकत्र हो गए और उसके मालिक के बारे में जानकारी की, लेकिन कोई सामने नहीं आया। व्यापारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन देर शाम तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बुधवार को बारावफात के जुलूस के चलते पुलिस व्यवस्था में व्यस्त रही। संवेदनशील बाजार में तीन दिन से लावारिस ई-रिक्शा खड़ा होने के बावजूद पुलिस की ओर से समय रहते जांच नहीं किए जाने को लेकर व्यापारियों में नाराजगी रही। जबकि सराफा बाजार बहुत ही संवेदनशील बाजार है। पुलिस ई-रिक्शा के संबंध में जानकारी करने में जुटी हैं।

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