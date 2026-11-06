{"_id":"6aeda00089636e12a60a089b","slug":"video-markets-are-buzzing-with-diwali-shopping-women-are-busy-shopping-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दीपावली की खरीदारी से गुलजार हुए बाजार, खरीदारी में जुटीं महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा। दीपावली नजदीक आते ही मथुरा के बाजारों में त्योहार की रौनक दिखाई देने लगी है। होली गेट, छत्ता बाजार, चौक बाजार और कृष्णानगर में सुबह से देर शाम तक खरीदारों की आवाजाही बनी हुई है। कहीं महिलाएं साड़ियों और सूट के नए डिजाइन पसंद कर रही हैं तो कहीं घर की सजावट के लिए बंधनवार, रंगोली और झालर खरीदने में व्यस्त हैं। दुकानों पर रंग-बिरंगे सामानों की सजावट और ग्राहकों की चहल-पहल से बाजार गुलजार हैं। महिलाएं दीपावली पर घर को नया रूप देने के लिए मुख्य द्वार, पूजा स्थल और बैठक की सजावट के सामान पसंद कर रही हैं। बाजार में रंग-बिरंगी बंधनवार, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियां, सजावटी झालर और रंगोली के रेडीमेड सेट की जमकर खरीदारी की गई।कपड़ों की दुकानों पर भी खूब भीड़ है। महिलाएं साड़ी, सूट, कुर्ती और इंडो-वेस्टर्न परिधानों के नए कलेक्शन देख रही हैं। त्योहार पर पहनने के लिए पसंदीदा रंग और डिजाइन के कपड़े खरीदने के साथ बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी खरीदारी हो रही है। दुकानदार ग्राहकों को नए डिजाइन और अलग-अलग रेंज के विकल्प दिखाने में जुटे हैं। धनतेरस और दीपावली तक बाजारों में खरीदारी का उत्साह और बढ़ने की उम्मीद है।

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