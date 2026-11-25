{"_id":"6b06a0ed459e1d562e0b653f","slug":"video-historic-kilol-kund-illuminated-by-5100-lamps-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 5100 दीपों से जगमगाया ऐतिहासिक किलोल कुंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा। अड़ींग के ऐतिहासिक किलोल कुंड पर देव दीपावली के अवसर पर 5100 दीप जलाए गए। ग्रामीण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने कई एकड़ में फैले कुंड को दीपमाला से रोशन किया। परंपरागत आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ब्रज अकादमी के अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पंकज पंडित ने देव दीपावली का महत्व बताते हुए लोगों को दीपदान का संकल्प कराया। मान्यता है कि इसी कुंड पर भगवान श्रीकृष्ण ने अकड़कर दान लिया था। इसी प्रसंग से गांव का नाम अड़ींग पड़ा। दीनदयाल मित्तल ने श्रीकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर दीपदान का शुभारंभ किया। इसमें बबीता, राधा शर्मा, उर्मिला चौधरी, मिथिलेश, कृष्णा, चंचल, ममता, मालती, रेखा, यादव महासभा जिलाध्यक्ष पूनम यादव, सोनदेई, मालती चाची ने दीप तैयार किए। आयोजन में दिलीप खंडेलवाल, राजेश गौड़, पूर्व प्रधान मुनीष स्वरूप, नारायण सिंह राजपूत, नरेश पंडित, सचिन, गिरीश शर्मा, गब्बर सैनी, आकाश सोनी, राम चौधरी चेटा, संजय नरबरिया, दीपू, महाराजा सिंह, विष्णु मिश्रा, लाला पंडित ने स्वच्छता व दीपदान में सहयोग किया। पंचायत के सफाई कर्मचारी भी व्यवस्था में जुटे रहे।

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