{"_id":"6af879e3d21261f5d107253a","slug":"video-himanshu-emerged-as-winner-in-the-two-day-sports-competition-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिमांशु रहे विजेता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिमांशु रहे विजेता
मेरा युवा भारत मथुरा एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में ब्लॉक स्तरीय दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गांव मकहेरा में किया गया। इसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कारिन्दा सिंह, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला महामंत्री ज्ञानेंद्र सिंह राणा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रतियोगिता के पहले दिन दौड़ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दौड़ में प्रथम स्थान हिमांशु, द्वितीय स्थान अरुण तथा तृतीय स्थान पर सचिन रहे। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कबड्डी में सौंख की टीम प्रथम व नगला आंधू की द्वितीय स्थान पर रही। कबड्डी में कोच की भूमिका राजकुमार ने निभाई। विजेताओं को कमेटी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर समुद्र सिंह, विश्वेन्द्र चतुर्वेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।