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मंगलवार को मथुरा में भव्य रूप में देव दिवाली मनाई गई। मथुरा-वृंदावन के 25 घाट ढाई लाख दीपकों से सजाए गए। यमुना के घाटों पर दीपकों की सजा कतार से नजारा बेहद नयनाभिराम बन गया। इस अवसर पर नेता, व्यापारी, संत, शहर के गणमान्य नागरिक सभी सनातनी परंपरा के रंग में रंगे नजर आए। स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा ने राधे राधे भजन के साथ नृत्य भी किया।

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