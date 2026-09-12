VIDEO: मृतक मजदूर का शव लेकर कॉलेज पहुंचे परिजन, मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

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गोवर्धन। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में शुक्रवार को मरम्मत कार्य के दौरान छजली गिरने से हुई मजदूर पंकज की मौत के बाद शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव तालफरे से मृतक के परिजन और सैकड़ों ग्रामीण पंकज का शव लेकर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। बताया गया कि गोवर्धन स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से कार्य कराया जा रहा था। शुक्रवार को मरम्मत कार्य के दौरान अचानक कॉलेज की छजली भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से मजदूर पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया, जहां अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। शनिवार को पंकज का शव लेकर परिजन कॉलेज पहुंचे तो बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उनके साथ मौजूद रहे। परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुआ था, लेकिन उन्हें घटना की जानकारी शाम करीब चार बजे दी गई। सूचना देने में देरी को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखाई दी।

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