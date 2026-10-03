{"_id":"6ac1034c21a07bbdf40c90d6","slug":"video-district-judge-vikas-kumar-distributing-clothes-to-elderly-women-at-the-ashram-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: वृद्धजन दिवस पर लगाया विधिक जागरूकता शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सुनरख बांगर नगला रामताल स्थित कृष्ण कुटीर महिला आश्रय सदन में विधिक जागरूकता एवं सम्मान शिविर लगाया गया। जिला जज एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने 325 वृद्ध माताओं से संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना और साड़ी-शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने आश्रय सदन का निरीक्षण कर साफ-सफाई, खान-पान और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007, निःशुल्क विधिक सहायता और उपलब्ध विधिक सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में बताया। इस दौरान अपर जिला जज राजेश पाराशर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र, कृष्ण कुटीर की प्रशासनिक अधिकारी शिल्पा मुरगई सहित स्टाफ मौजूद रहा।

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