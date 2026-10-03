दिवाली से पहले मंहगाई का झटका: सरसों का तेल और रिफाइंड के बढ़ गए दाम, इतनी महंगी हो गईं दालें; देखें रेट लिस्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 11:50 AM IST
सार
दिवाली से पहले आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरसों का तेल और रिफाइंड के दाम में उछाल आया है। वहीं दालों के रेट में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
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विस्तार
त्योहारों से पहले रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने लगा है। मथुरा की थोक और फुटकर मंडियों में तिलहन और दलहन के दामों में तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों में कई प्रमुख दालों और खाद्य तेलों के भाव 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। इससे गृहिणियों की चिंता बढ़ गई है और त्योहारों पर खरीदारी का खर्च भी बढ़ने लगा है।
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शहर के जनरलगंज के थोक के व्यापारियों के अनुसार बाजार में आवक और मांग के बीच अंतर से कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में बढ़ोतरी का असर फुटकर बाजार में दिखाई दे रहा है। वहीं सरसों समेत अन्य खाद्य तेलों के भाव भी बढ़े हैं। कारोबारी गौरांग सिंघल और लक्ष्य गुप्ता का कहना है कि आगामी दिनों में मांग बढ़ने पर कीमतों में और उतार-चढ़ाव हो सकता है। महंगे दामों के कारण ग्राहक अब जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी कर रहे हैं।
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सामग्री 10 दिन पहले आज का भाव
|खाद्य सामग्री
|पुराना रेट (₹/किलो)
|नया रेट (₹/किलो)
|उड़द
|125
|135
|मूंग
|85
|95
|चना दाल
|75
|85
|काबुली चना
|95
|105
|अरहर की दाल
|95
|105
|सरसों का तेल
|185
|190
|रिफाइंड ऑयल
|185
|190
|देसी घी
|540
|570
पुरानी दरों पर पहुंचे चीनी के दाम
पहली बार अगस्त के महीने में चीनी के दाम 74-75 रुपये प्रतिकिलो तक भाव हो गए थे। अब धीरे-धीरे पुरानी दरों के आसपास दाम पहुंचते जा रहे हैं। शुक्रवार को चीनी 4880 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक्री की गई, जबकि यह 10 दिन पहले इसका 4750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक्री की गई थी।
पहली बार अगस्त के महीने में चीनी के दाम 74-75 रुपये प्रतिकिलो तक भाव हो गए थे। अब धीरे-धीरे पुरानी दरों के आसपास दाम पहुंचते जा रहे हैं। शुक्रवार को चीनी 4880 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक्री की गई, जबकि यह 10 दिन पहले इसका 4750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक्री की गई थी।
घर का बढ़ा दिया खर्च
गृहिणी अपूर्वा अवस्थी ने बताया कि दाल और खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने घर का खर्च बढ़ा दिया है। महंगाई के चलते अब जरूरी सामान भी सोच-समझकर और सीमित मात्रा में खरीदना पड़ रहा है।
गृहिणी अपूर्वा अवस्थी ने बताया कि दाल और खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने घर का खर्च बढ़ा दिया है। महंगाई के चलते अब जरूरी सामान भी सोच-समझकर और सीमित मात्रा में खरीदना पड़ रहा है।
रसोई का बजट संभालना मुश्किल
गृहिणी पूनम शर्मा का कहना है कि त्योहारों के समय घर का खर्च पहले ही बढ़ जाता है, ऐसे में दाल-तेल और घी के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है। रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है।
गृहिणी पूनम शर्मा का कहना है कि त्योहारों के समय घर का खर्च पहले ही बढ़ जाता है, ऐसे में दाल-तेल और घी के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है। रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है।