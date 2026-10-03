{"_id":"6ac09abf46d213e55c010960","slug":"diwali-inflation-shock-edible-oil-and-pulses-become-costlier-check-new-rates-2026-10-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिवाली से पहले मंहगाई का झटका: सरसों का तेल और रिफाइंड के बढ़ गए दाम, इतनी महंगी हो गईं दालें; देखें रेट लिस्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन त्योहारों से पहले रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने लगा है। मथुरा की थोक और फुटकर मंडियों में तिलहन और दलहन के दामों में तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों में कई प्रमुख दालों और खाद्य तेलों के भाव 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। इससे गृहिणियों की चिंता बढ़ गई है और त्योहारों पर खरीदारी का खर्च भी बढ़ने लगा है।

शहर के जनरलगंज के थोक के व्यापारियों के अनुसार बाजार में आवक और मांग के बीच अंतर से कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में बढ़ोतरी का असर फुटकर बाजार में दिखाई दे रहा है। वहीं सरसों समेत अन्य खाद्य तेलों के भाव भी बढ़े हैं। कारोबारी गौरांग सिंघल और लक्ष्य गुप्ता का कहना है कि आगामी दिनों में मांग बढ़ने पर कीमतों में और उतार-चढ़ाव हो सकता है। महंगे दामों के कारण ग्राहक अब जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी कर रहे हैं।

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सामग्री 10 दिन पहले आज का भाव खाद्य सामग्री पुराना रेट (₹/किलो) नया रेट (₹/किलो) उड़द 125 135 मूंग 85 95 चना दाल 75 85 काबुली चना 95 105 अरहर की दाल 95 105 सरसों का तेल 185 190 रिफाइंड ऑयल 185 190 देसी घी 540 570





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पुरानी दरों पर पहुंचे चीनी के दाम

पहली बार अगस्त के महीने में चीनी के दाम 74-75 रुपये प्रतिकिलो तक भाव हो गए थे। अब धीरे-धीरे पुरानी दरों के आसपास दाम पहुंचते जा रहे हैं। शुक्रवार को चीनी 4880 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक्री की गई, जबकि यह 10 दिन पहले इसका 4750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक्री की गई थी।



घर का बढ़ा दिया खर्च

गृहिणी अपूर्वा अवस्थी ने बताया कि दाल और खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने घर का खर्च बढ़ा दिया है। महंगाई के चलते अब जरूरी सामान भी सोच-समझकर और सीमित मात्रा में खरीदना पड़ रहा है।

