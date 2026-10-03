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मथुरा में बड़ा हादसा: विंगस्टन होटल की दीवार गिरी, मलबे में दबे तीन मजदूर; एक का शव बरामद

Sat, 03 Oct 2026 04:22 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 03 Oct 2026 04:22 PM IST
सार

यूपी के मथुरा जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। एक होटल की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर एक मजदूर की माैत हो गई। दो और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। माैके पर राहत बचाव कार्य जारी है।

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Wall of Wingston Hotel collapses in Mathura workers trapped under debris
माैके पर जारी राहत बचाव कार्य। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मथुरा के मसानी लिंक रोड स्थित विंगस्टन होटल में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। होटल की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय दीवार के पास काम कर रहे तीन मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव दल ने मलबा हटाकर एक मजदूर का शव बरामद कर लिया, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है।
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मृतक की पहचान दिनेश पुत्र गिर्राज, निवासी गांव खामिनी, गोवर्धन रोड के रूप में हुई है। बताया गया है कि हादसे के समय ठेकेदार अली वसीम भी मौके पर मौजूद था। दीवार गिरते ही वह वहां से भाग गया। मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना भी ठेकेदार की ओर से ही दी गई थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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बचाव दल मलबा हटाकर अन्य दोनों मजदूरों की तलाश में जुटा है। पुलिस ठेकेदार की तलाश के साथ घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके पर जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है।
 
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