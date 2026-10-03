मथुरा में बड़ा हादसा: विंगस्टन होटल की दीवार गिरी, मलबे में दबे तीन मजदूर; एक का शव बरामद

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मृतक की पहचान दिनेश पुत्र गिर्राज, निवासी गांव खामिनी, गोवर्धन रोड के रूप में हुई है। बताया गया है कि हादसे के समय ठेकेदार अली वसीम भी मौके पर मौजूद था। दीवार गिरते ही वह वहां से भाग गया। मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना भी ठेकेदार की ओर से ही दी गई थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। विज्ञापन विज्ञापन



बचाव दल मलबा हटाकर अन्य दोनों मजदूरों की तलाश में जुटा है। पुलिस ठेकेदार की तलाश के साथ घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके पर जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है।

मृतक की पहचान दिनेश पुत्र गिर्राज, निवासी गांव खामिनी, गोवर्धन रोड के रूप में हुई है। बताया गया है कि हादसे के समय ठेकेदार अली वसीम भी मौके पर मौजूद था। दीवार गिरते ही वह वहां से भाग गया। मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना भी ठेकेदार की ओर से ही दी गई थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।बचाव दल मलबा हटाकर अन्य दोनों मजदूरों की तलाश में जुटा है। पुलिस ठेकेदार की तलाश के साथ घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके पर जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है।

मथुरा के मसानी लिंक रोड स्थित विंगस्टन होटल में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। होटल की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय दीवार के पास काम कर रहे तीन मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव दल ने मलबा हटाकर एक मजदूर का शव बरामद कर लिया, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है।