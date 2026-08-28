VIDEO: चांदी के हिंडोला में ठाकुरजी के दर्शन कर भाव-विभोर हुए श्रद्धालु

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मथुरा के कोसीकलां में चल रहा हिंडोला महोत्सव शुक्रवार को मंदिरों में सजाई गई झांकियों के साथ संपन्न हो गया। पांच दिवसीय हिंडोला महोत्सव के समापन पर बल्देवगंज स्थित सत्यनारायण मंदिर, तोताराम मंदिर, भगवती मंदिर, राधा माधव मंदिर, बालाजी मंदिर में ठाकुर जी की हिंडोले में झूला झुलाने की झांकी सजाई गई। राधा माधव मंदिर में महंत चैतंयदास महाराज ने ठाकुरजी को झूला झूलाया। पूरा मंदिर बिजली की रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया। हर कोई अपने आराध्य के दर्शन को आतुर था। दाऊजी महाराज के सफेद घटा में दर्शन कर श्रद्धालु निहाल हो गए। मंदिर में फूलों एवं अनेक प्रकार के इत्रों की खुशबू भक्तों को लुभा रही थी, जिससे मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी रही। एकादशी से रक्षाबंधन तक हिंडोला दर्शन के साथ आरती का आयोजन किया गया। भक्तों ने श्रीदाऊजी महाराज को राखी भेंट कर मनौती मांगी। कोकिलावन में बिहारीजी मंदिर पर झांकी देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए।

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