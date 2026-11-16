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VIDEO: मिशन-2027 के लिए भाजपा का महामंथन, परखम पहुंचे सीएम योगी; मथुरा से साधेगा प्रदेश का सियासी गणित

Mon, 16 Nov 2026 02:57 PM IST
Dhirendra Singh
Dhirendra Singh Dhirendra Singh
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:57 PM IST
BJP Mission 2027 Strategy Meeting Begins in Mathura, CM Yogi Arrives
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ मथुरा के परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में दो दिवसीय चिंतन बैठक शुरू की है। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हेलिकॉप्टर से पहुंचकर भाग लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता भी इस महामंथन का हिस्सा हैं।
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